AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag im Keller

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 6,2 Prozent auf 14,03 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 6,2 Prozent auf 14,03 EUR abwärts. In der Spitze büßte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 14,00 EUR ein. Bei 14,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 197.073 Stück.

Am 22.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 36,69 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 161,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 12,73 EUR fiel das Papier am 21.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 9,27 Prozent sinken.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,374 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 21,19 EUR.

Am 31.10.2024 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,27 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,35 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 156,33 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 164,99 Mio. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 04.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

