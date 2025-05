AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE macht am Dienstagvormittag Boden gut

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 13,69 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 13,69 EUR. Kurzfristig markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 13,78 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 13,78 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 23.591 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 24,18 EUR markierte der Titel am 17.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 76,63 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (8,45 EUR). Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 62,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

AIXTRON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,292 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,39 EUR aus.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde mit 0,04 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 112,53 Mio. EUR – eine Minderung von 4,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 118,31 Mio. EUR eingefahren.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 23.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,719 EUR fest.

