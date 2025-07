AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 15,91 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 15,91 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 16,13 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,85 EUR. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 154.367 Aktien.

Am 17.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,22 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 39,70 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (8,45 EUR). Mit einem Kursverlust von 46,87 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,188 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,39 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 30.04.2025. Das EPS wurde mit 0,04 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 112,53 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 118,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Am 23.07.2026 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,721 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

