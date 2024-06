AIXTRON SE Aktie News: Anleger greifen bei AIXTRON SE am Vormittag zu

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 20,98 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 20,98 EUR. Kurzfristig markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 20,99 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 20,94 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 39.883 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,89 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 90,13 Prozent hinzugewinnen. Am 31.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,72 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,403 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,41 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Am 25.04.2024 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 118,31 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 77,23 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte AIXTRON SE am 25.07.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 1,20 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX schwächelt schlussendlich

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX notiert nachmittags im Minus

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX notiert im Minus