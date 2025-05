AIXTRON SE Aktie News: Anleger schicken AIXTRON SE am Vormittag ins Minus

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 13,58 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 13,58 EUR. Das bisherige Tagestief markierte AIXTRON SE-Aktie bei 13,48 EUR. Bei 13,49 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28.005 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 17.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,18 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 78,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,75 Prozent.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,205 EUR aus. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 15,39 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 30.04.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,89 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 112,53 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 118,31 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 31.07.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,719 EUR je Aktie.

