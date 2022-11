AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Dienstagnachmittag fester

Das Papier von AIXTRON SE legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 29,01 EUR. In der Spitze gewann die AIXTRON SE-Aktie bis auf 29,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,94 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 400.593 Stück.

Am 25.10.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,37 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 1,23 Prozent wieder erreichen. Am 22.02.2022 gab der Anteilsschein bis auf 15,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 90,86 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 27.10.2022 vor. Der Umsatz lag bei 88,87 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 31,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 67,70 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 23.02.2023 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2022 0,880 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Infineon, AIXTRON & Co: Chipwerte im Aufwind - Morgan Stanley zuversichtlich

Oktober 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der AIXTRON-Aktie angepasst

AIXTRON-Aktie verliert dennoch: AIXTRON profitiert von hoher Nachfrage - Ausblick angehoben

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE

Bildquellen: AIXTRON SE