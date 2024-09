AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag mit Verlusten

Kurs der AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,3 Prozent auf 15,84 EUR nach.

Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 15,84 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte AIXTRON SE-Aktie bei 15,72 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,34 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 399.666 Stück.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 39,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 151,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,82 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,388 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,23 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 25.07.2024. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,36 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Umsatzseitig standen 131,78 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 24,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 173,44 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2024 veröffentlicht. Am 30.10.2025 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX letztendlich im Aufwind

Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Handelsende stärker

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX bewegt letztendlich im Plus