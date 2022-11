AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochmittag nahezu unverändert

Mit einem Wert von 28,86 EUR bewegte sich die AIXTRON SE-Aktie um 12:22 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die AIXTRON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 29,18 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 28,61 EUR. Bei 28,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 139.736 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 25.10.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,37 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,74 Prozent hinzugewinnen. Am 22.02.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,20 EUR. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 89,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 29,00 EUR.

Am 27.10.2022 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 88,87 EUR – ein Plus von 31,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 67,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q4 2022 wird am 23.02.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 0,880 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

