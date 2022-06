AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Nachmittag

Um 21.06.2022 16:22:00 Uhr wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 23,73 EUR nach oben. In der Spitze legte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 23,76 EUR zu. Mit einem Wert von 23,17 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 236.996 AIXTRON SE-Aktien.

Am 30.05.2022 markierte das Papier bei 28,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Am 22.02.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,20 EUR. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 56,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 05.05.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ein EPS von 0,04 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 88,59 EUR gegenüber 49,50 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 28.07.2022 gerechnet. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 27.07.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,03 EUR im Jahr 2023 aus.

