AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 18,01 EUR abwärts.

Um 11:49 Uhr fiel die AIXTRON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 18,01 EUR ab. Das Tagestief markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 17,83 EUR. Bei 18,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 299.582 AIXTRON SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,89 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 121,55 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,00 EUR. Dieser Wert wurde am 13.08.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 5,58 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,388 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,70 EUR aus.

AIXTRON SE ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ebenfalls ein EPS von 0,36 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 131,78 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 173,44 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 31.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,08 EUR im Jahr 2024 aus.

