AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 14,74 EUR nach oben.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 14,74 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 14,88 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,67 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 418.782 AIXTRON SE-Aktien.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 170,72 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 13,82 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,379 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,04 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 24,02 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 131,78 Mio. EUR im Vergleich zu 173,44 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 31.10.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,03 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

