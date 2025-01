AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 13,86 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 13,86 EUR. In der Spitze fiel die AIXTRON SE-Aktie bis auf 13,83 EUR. Mit einem Wert von 14,07 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 392.492 AIXTRON SE-Aktien.

Am 25.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 36,53 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 163,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Am 21.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,73 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 8,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,376 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,24 EUR an.

Am 31.10.2024 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,27 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,35 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 156,33 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 164,99 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q4 2024 wird am 04.03.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,03 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

