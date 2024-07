AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verteidigt am Mittag Tendenz

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 21,09 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 21,09 EUR. In der Spitze gewann die AIXTRON SE-Aktie bis auf 21,12 EUR. Im Tief verlor die AIXTRON SE-Aktie bis auf 20,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,09 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 144.296 AIXTRON SE-Aktien.

Bei 39,89 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 89,14 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,88 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,377 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,27 EUR.

Am 25.04.2024 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,03 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 118,31 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 53,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 77,23 Mio. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte AIXTRON SE am 25.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,11 EUR je Aktie belaufen.

