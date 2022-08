AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 23,04 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 23,11 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 22,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 113.248 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.05.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 18,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.02.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,20 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,50 EUR an.

Am 28.07.2022 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 102,48 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 107,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,50 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 27.10.2022 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 26.10.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,825 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

