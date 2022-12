AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE fällt am Mittag

Die AIXTRON SE-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 28,41 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 28,00 EUR. Bei 28,29 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 140.400 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 32,21 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 11,80 Prozent Luft nach oben. Am 22.02.2022 gab der Anteilsschein bis auf 15,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 86,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,00 EUR.

AIXTRON SE gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite standen 88,87 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 67,70 EUR umgesetzt.

Am 28.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 27.02.2024.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 0,885 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

