AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagnachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 14,92 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere um 15:53 Uhr 1,2 Prozent. Kurzfristig markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 14,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,73 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 312.080 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 39,89 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 167,36 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 13,82 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 7,37 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,377 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,04 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

AIXTRON SE ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig standen 131,78 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 24,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 173,44 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2024 terminiert. AIXTRON SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

