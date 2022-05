AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verzeichnet am Nachmittag Verluste

Um 31.05.2022 16:22:00 Uhr rutschte die AIXTRON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 27,33 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte AIXTRON SE-Aktie bei 27,27 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,81 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 434.631 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,18 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 3,02 Prozent Luft nach oben. Am 22.02.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 79,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,00 EUR aus.

Am 05.05.2022 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,04 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 88,59 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 49,50 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte AIXTRON SE am 28.07.2022 vorlegen. AIXTRON SE dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 27.07.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,01 EUR je Aktie belaufen.

