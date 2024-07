AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag mit KursVerlusten

AIXTRON SE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 21,32 EUR ab.

Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 21,32 EUR ab. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,28 EUR nach. Bei 21,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 142.178 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 87,10 Prozent Luft nach oben. Am 02.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,400 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,388 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 27,70 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 25.07.2024 vor. AIXTRON SE hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,36 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig standen 131,78 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 24,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 173,44 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 31.10.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 30.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,09 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

