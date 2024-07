AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von AIXTRON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 21,52 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 21,52 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 22,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 210.975 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 85,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,88 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 16,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,388 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,70 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 25.07.2024 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 24,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 131,78 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 173,44 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 30.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von AIXTRON SE.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Zuschlägen

MDAX aktuell: MDAX steigt zum Start des Dienstagshandels

XETRA-Handel: TecDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen