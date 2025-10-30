Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusVor EZB-Entscheid: Asiens Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Fed senkt Leitzinsen -- Microsoft schlägt Gewinnerwartungen -- Alphabet verdient mehr -- Meta mit Gewinneinbruch --
Kontron-Aktie springt an: Umsatzprognose leicht gesenkt - Gewinnziel bleibt. Preiskampf belastet Lufthansa-Gewinn im Sommer. eBay-Aktie dennoch unter Druck: Gewinn des Online-Auktionshauses zieht an. Airbus-Aktie steigt: Airbus hält nach starken Zahlen an den Jahreszielen fest. Starbucks-Aktie gewinnt: US-Kaffeehauskette meldet Umsatzplus und Gewinnrückgang.
Umfrage
Welches Zahlungsmittel bevorzugen Sie?