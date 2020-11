CompuGroup Medical kauft in den USA zu - Aktie in Grün

Wie der Softwarehersteller für den medizinischen Sektor mitteilte, erwirbt die US-Tochter CompuGroup Holding USA 100 Prozent am Unternehmen EMDs im texanischen Austin. Mit dem Zukauf werde die US-Tochter von CompuGroup Medical die Nummer 4 im Markt der Arztinformationssysteme in den USA. EMDs ist den Angaben zufolge ein Hersteller von Arztinformationssystemen und Outsourcing-Dienstleistungen für die Abrechnung von medizinischen Leistungen.

Im Rahmen der Transaktion, die im Rahmen eines so genannten Reverse Triangular Merger erfolgen soll - also einer Verschmelzung nach US-Recht -, werde das US-Unternehmen mit 240 Millionen US-Dollar bzw rund 203 Millionen Euro bewertet. In der Transaktion werde dieser Unternehmenswert bei der Berechnung der an die derzeitigen Eigentümer zu zahlenden Gegenleistung "insbesondere um den Bestand von Barmitteln, Finanzverbindlichkeiten und des Net Working Capitals im Vergleich zu einem Referenzwert zum Vollzugstag angepasst", teilte das Koblenzer Unternehmen mit.

EMDs habe im Geschäftsjahr 2019/2020 per 31. März 2020 einen Umsatz von rund 81 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA von rund 12 Millionen Euro erwirtschaftet.

Für die CompuGroup geht es im XETRA-Handel zeitweise 1,04 Prozent aufwärts auf 77,80 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: CompuGroup Medical