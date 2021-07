EssilorLuxottica schließt Akquisition von GrandVision ab - EssilorLuxottica-Aktie gibt nach

GrandVision betreibt in Deutschland die Apollo-Kette. Ziel sei das Delisting von GrandVision an der Börse Euronext Amsterdam, teilte die französisch-italienische EssilorLuxottica SA mit. Das Unternehmen verfüge über ausreichende Mittel, um die Akquisition vollständig zu finanzieren.

EssilorLuxottica hatte Mitte 2019 angekündigt, 76,72 Prozent der GrandVision-Anteile für je 28 Euro von der Holdinggesellschaft HAL Trust übernehmen zu wollen. Die EU-Kommission gab am 23. März 2021 nach mehr als einjähriger Prüfung grünes Licht für die Milliardentransaktion. Allerdings müssen sich beide Seiten von rund 350 Optiker-Filialen in Belgien, Italien und den Niederlanden trennen, um Befürchtungen in Brüssel über die zu große Marktmacht der beiden Unternehmen gegenüber Optikeinzelhändlern in den drei Ländern zu zerstreuen.

Zwischenzeitlich hatte EssilorLuxottica GrandVision verklagt, um mit juristischen Mitteln zu erfahren, wie GrandVision während der Coronavirus-Krise seine Geschäfte geführt hat. Im vergangenen Monat entschied ein niederländisches Schiedsgericht, dass EssilorLuxottica die Übernahme von GrandVision aufgrund nicht eingehaltener Zusagen der Optikerkette ohne Zahlung von Gebühren stoppen könne. Daraufhin setzte der Brillenhersteller die Übernahme zu den ursprünglichen Konditionen fort.

An der EURONEXT in Paris notiert die EssilorLuxottica-Aktie zuletzt 0,65 Prozent tiefer bei 151,98 Euro.

