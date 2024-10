Aktie angetrieben

Die Aktie von GE Vernova hat in den letzten Wochen und Monaten eine beeindruckende Kursrally aufs Parkett gelegt. Anleger feiern die KI-Aussichten des GE-Spinoffs.

Um mehr als 50 Prozent hat sich die Aktie von GE Vernova in den letzten drei Monaten an der NYSE verteuert. Allein innerhalb des letzten Monates beträgt das Kursplus knapp 34 Prozent. Und auch am Freitag war der Anteilsschein mit einem Aufschlag von 4,28 Prozent bei 265,59 US-Dollar - und damit auf einem Allzeithoch - aus dem Handel gegangen.

Spinoff profitiert von Stromnachfrage

GE Vernova ist seit dem 2. April 2024 als eigenständiges Unternehmen unterwegs, an diesem Tag erfolgte der Spin Off von der Konzernmutter General Electric, die nun unter dem Namen General Aerospace als reiner Triebwerkshersteller firmiert. 115 US-Dollar war der erste festgestellte Aktienpreis an der US-Börse NYSE, seitdem hat sich der Aktienkurs mehr als verdoppelt.

Bei Vernova handelt es sich um den ehemaligen Energiebereich von GE, der zuletzt insbesondere von dem enorm gestiegenen Energiebedarf durch KI-Infrastruktur profitierte. Das Unternehmen stellt Energieanlagen her und wird getrieben durch die optimistische Marktstimmung mit Blick auf die Stromnachfragesituation, die KI-Unternehmen dazu veranlasst, in großem Stil Investitionen in diesem Bereich zu tätigen. "Die Wahrheit ist, dass diese Dinger (Rechenzentren) in Bezug auf den Energieverbrauch Schweine sind und mittlerweile so groß wie ein Elefant sind", zitierte Reuters Eric Woodell, einen Experten, der sich auf den Betrieb von Rechenzentren spezialisiert hat. Laut den Schätzungen des Beratungsunternehmens McKinsey wird der längerfristige Strombedarf von IT-Geräten in US-Rechenzentren voraussichtlich bis 2030 mehr als 50 Gigawatt (GW) erreichen, gegenüber 21 GW im Jahr 2023. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen einen Bedarfsanstieg auf über 35 GW bis 2030 prognostiziert.

Analysten optimistisch

Pavel Molchanov, Geschäftsführer von Raymond James, sieht GE Venova dabei an vielen Fronten als Gewinner: "Dieses Unternehmen macht alles", so der Experte im Interview mit Yahoo Finance. Immerhin ist das Spin Off von GE in diversen Strombereichen tätig und stellt unter anderem Erdgasturbinen zur Stromerzeugung her, ist aber auch bei der Wartung von Kraftwerken und der Modernisierung von Stromnetzen sowie im Bau von Windturbinen aktiv.

Dennoch legt Molchanov mit Blick auf die Kursentwicklung von GE Vernova Vorsicht an den Tag und hat die Aktie unlängst von Outperform auf Market Perform abgestuft. Die von künstlicher Intelligenz angetriebene Rally von GE Vernova "fühlt sich etwas überzogen an, und die Aktie könnte eine gewisse Konsolidierung vertragen", zitiert TipRanks den Analysten aus einer Forschungsnotiz. Der Experte wies zudem darauf hin, dass fast die Hälfte des Umsatzes von Vernova aus Dienstleistungen im Zusammenhang mit bestehenden Kraftwerken stamme - was bedeute, dass das Geschäftsmodell weniger direkten Einfluss auf Neubauten habe, insbesondere im gaszentrierten Stromsegment.

Andere Analysten trauen dem Anteilsschein von GE Vernova unterdessen offenbar noch mehr zu: Von 15 Experten, die die Aktie auf TipRanks bewerten, empfehlen 12 den Titel zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 279 US-Dollar noch rund fünf Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Am optimistischsten zeigt sich dabei Evercore ISI, die ihr Kursziel in der vergangenen Woche von 285 auf 300 US-Dollar angehoben und dem Anteilsschein damit zusätzlichen Rückenwind verpasst haben. Während das Management von GE Vernova darauf beharre, weiterhin an seinem Offshore-Windgeschäft festzuhalten, habe das Unternehmen Pläne angekündigt, die Größe des Geschäfts zu verkleinern, da die Branche Zeit brauche, um sich "neu zu orientieren", so der Analyst TipRanks zufolge gegenüber den Investoren. Der Experte sehe dennoch weiterhin "eine lange Landebahn für die Aktie" angesichts der frühen Innings eines Energieausgabenzyklus und nennt zudem "einen inkrementellen Wachstumsabschnitt und eine Margensteigerung, die wahrscheinlich in den kommenden Quartalen und Jahren zum Tragen kommen wird" als Grund für sein erhöhtes Kursziel.

Ob sich die positive Kursentwicklung von GE Vernova fortsetzen wird, bleibt abzuwarten. Nachbörslich geht es für den Anteilsschein an der NYSE 0,15 Prozent auf 265,8 US-Dollar nach oben.



