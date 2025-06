AKTIE IM FOKUS: Befesa testen nach Hochstufung erneut Widerstand

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein Analystenkommentar hat am Mittwoch den Kurs der Befesa-Aktien befeuert. Die Hochstufung von "Overweight" durch Morgan Stanley zog den Kurs um fast zwölf Prozent nach oben auf 27,84 Euro. Damit holten die Papiere den zuletzt deutlichen Rücksetzer mehr als auf, als sie in drei Tagen insgesamt elf Prozent eingebüßt hatten.

In den vergangenen Wochen war der Kurs immer wieder an der Marke von 28 Euro auf Widerstand gestoßen. Diese Hürde testete der Kurs am Mittwoch erneut. Darüber dürfte die runde Marke von 30 Euro in den Fokus rücken./bek/stk

