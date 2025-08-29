DAX24.160 +0,5%ESt505.429 +0,7%Top 10 Crypto16,16 +1,0%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.401 +2,0%Euro1,1634 ±-0,0%Öl67,87 +0,1%Gold3.395 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 BASF BASF11 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- Asiens Märkte uneinig -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- Cavendish Hydrogen, Commerzbank, UniCredit, STADA im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Gebrauchtwagen-Leasing ohne Anzahlung soll Nachfrage ankurbeln Tesla-Aktie im Fokus: Gebrauchtwagen-Leasing ohne Anzahlung soll Nachfrage ankurbeln
thyssenkrupp nucera-Aktie springt hoch: thyssenkrupp nucera winkt Wasserstoff-Großauftrag aus Australien thyssenkrupp nucera-Aktie springt hoch: thyssenkrupp nucera winkt Wasserstoff-Großauftrag aus Australien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++

Aktien Asien: Durchwachsen - Etwas mauer Nvidia-Ausblick ohne große Wirkung

28.08.25 09:10 Uhr

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Den etwas durchwachsenen Ausblick des US-Chipgiganten NVIDIA verkrafteten die Indizes letztlich gut.

Wer­bung

Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann zuletzt 1,4 Prozent auf 4.448 Punkte. Chinesische Chip-Aktien waren im Rally-Modus nach einem Bericht, wonach Unternehmen anstreben, die Leistung von KI-Prozessoren im nächsten Jahr zu verdreifachen.

Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong gab indes um 0,9 Prozent nach auf 24.992 Zähler. Die Papiere von Meituan brachen prozentual zweistellig ein nach einer Gewinnwarnung der Einzelhandelsholding. Alibaba verloren ebenfalls deutlich vor den am Freitag erwarteten Geschäftszahlen.

Für den japanischen Leitindex Nikkei 225 ging es um 0,7 Prozent nach oben auf einen Schlussstand von 42.828,79 Punkten. In Australien beendete der S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) den Handel mit plus 0,2 Prozent bei 8.980 Punkten. In Indien verzeichneten die Indizes unter dem Eindruck hoher US-Zölle moderate Abgaben./ajx/stk