DAX24.141 -0,1%ESt505.386 ±0,0%Top 10 Crypto15,87 +1,5%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.554 -0,6%Euro1,1598 -0,4%Öl67,03 -0,3%Gold3.379 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 PUMA 696960 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Palantir A2QA4J Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot-- Asiens Börsen uneinheitlich -- Aroundtown im 1. Halbjahr mit Gewinn -- Netflix, SFC Energy, HHLA im Fokus
Top News
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und die Chance auf ein Aktienpaket von finanzen.net zero sichern! Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und die Chance auf ein Aktienpaket von finanzen.net zero sichern!
Warum sich die Ölpreise am Mittwoch kaum verändern Warum sich die Ölpreise am Mittwoch kaum verändern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Asien: Durchwachsen - Zollproblematik bleibt, Nikon springen noch

27.08.25 09:14 Uhr

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Mittwoch teils zurückgehalten. Die aggressive US-Handelspolitik sorgt weiterhin für Verunsicherung und die nach US-Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen des KI-Chipriesen NVIDIA für Zurückhaltung.

Wer­bung

In Indien ging es zur Wochenmitte am Aktienmarkt nach unten. Die Frist für neue US-Zölle auf Importe aus dem südasiatischen Land wegen dessen Ölgeschäften mit Russland ist abgelaufen. US-Präsident Donald Trump hatte Anfang August angeordnet, dass zusätzliche Zölle von 25 Prozent in Kraft treten. Die neuen Zölle gelten somit planmäßig ab jetzt, womit sich der unter Trumps Regierung für Indien verhängte Zollsatz auf 50 Prozent verdoppelt. Der indische Sensex-Index, der seit etwa Mai in einer Spanne zwischen 80.000 und 84.000 Punkten seitwärts tendiert, verlor gut 1 Prozent auf rund 80.787 Zähler.

Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen sank um 1,2 Prozent auf 4.399 Punkte. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong gab um 1,4 Prozent auf 25.176 Punkte nach.

Für den japanischen Leitindex Nikkei 225 ging es um 0,3 Prozent nach oben auf einen Schlussstand von 42.520 Punkten. Nikon sprangen in Tokio um 21 Prozent in die Höhe nach einem Bericht über eine mögliche Beteiligungsaufstockung durch den europäischen Brillenhersteller EssilorLuxottica./ajx/stk