Aktien Asien: Japanische Börse erholt

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch leicht zugelegt. Da an den Börsen Chinas, Taiwans und Südkoreas feiertagsbedingt weiterhin kein Handel stattfand, verlief das Geschäft ruhig.

Der japanische Nikkei-225 (Nikkei 225) zog um ein Prozent auf 57.143,84 Punkte an. Die Marktstrategen der Deutschen Bank sprachen von einer Erholung von den vorherigen Verlusten. Günstige Signale gab es dabei von der Konjunktur. Japans Exporte hatten im Januar wegen der hohen Chipnachfrage infolge des KI-Booms stärker zugelegt als erwartet. Besonders deutlich zogen dabei die Ausfuhren nach China an.

Ein positives Fazit der Berichtssaison zog unterdessen Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank: "Insgesamt sorgte die Berichtssaison für gestiegenen Optimismus gegenüber japanischen Aktien und anziehenden Gewinnerwartungen."

Der australische S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) stieg um 0,54 Prozent auf 9.006,98 Punkte und baute seine Gewinne aus.

Nach oben ging es zudem an der neuseeländischen Börse. Marktstrategen verwiesen auf die jüngsten Aussagen der Notenbank. Diese hatte die Zinsen nicht nur auf dem tiefsten Niveau seit dreieinhalb Jahren belassen, sondern erwartet auch, dass diese zunächst dort verbleiben werden. Die Anleiherenditen gaben darauf deutlich nach./mf/jha/