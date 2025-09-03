DAX23.774 -1,1%ESt505.333 -0,6%Top 10 Crypto15,53 +1,8%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.623 +1,6%Euro1,1641 -0,6%Öl68,77 +0,9%Gold3.476 ±-0,0%
Aktien Asien: Moderate Verluste dominieren - CSI 300 stärker unter Druck

02.09.25 09:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
KOSPI
3.142,9 PKT -43,1 PKT -1,35%
Charts|News|Analysen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - An Asiens wichtigsten Aktienmärkten haben am Dienstag Verluste dominiert. Diese waren aber großteils überschaubar. In Tokio reichte es indes für ein knappes Plus, während Seoul von Inflationsdaten profitierte. Impulse von den US-Börsen fehlten angesichts des feiertagsbedingt verlängerten Wochenendes in New York.

Dies dürfte sich aber spätestens mit dem US-Arbeitsmarktbericht an diesem Freitag ändern. Er hat große Bedeutung für die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed. Dass diese bei ihrer Sitzung am 17. September erstmals im laufenden Jahr die Zinsen senken wird, gilt am Markt trotz der hartnäckigen US-Inflation als nahezu sicher.

Nach dem schwachen Vortag ging der japanische Leitindex Nikkei 225 am Dienstag 0,3 Prozent fester mit 42.310, Punkten aus dem Handel.

Der südkoreanische Kospi legte um 0,9 Prozent auf 3.172 Punkte zu. Der überraschend schwache Anstieg der heimischen Verbraucherpreise im August gibt der Zentralbank des Landes die Möglichkeit, bei ihrer nächsten Sitzung im Oktober ihren geldpolitischen Lockerungszyklus wieder aufzunehmen.

Der australische S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) schloss indes 0,3 Prozent tiefer mit 8.901 Punkten.

Für den zu Wochenbeginn starken Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es um 0,3 Prozent auf 25.531 Punkte nach unten. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen verlor 1 Prozent auf 4.477 Punkte. Er hatte am Montag moderat zugelegt./gl/mis