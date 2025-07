Aktien Asien: Starke Handelsdaten stützen Chinas Börsen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Überraschend solide Konjunkturdaten aus China sind am Montag an den dortigen Börsen gut angekommen. Der CSI-300-Index (CSI 300), der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen enthält, gewann 0,3 Prozent auf 4.025 Punkte. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um 0,4 Prozent auf 24.235 Punkte.

Trotz globaler Handelsstreitigkeiten ist Chinas Außenhandel weiter gewachsen. Die Exporte stiegen im Juni gemessen in US-Dollar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,8 Prozent. Im ersten Halbjahr wuchsen die Ausfuhren im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,9 Prozent. Im Juni betrug der Handelsüberschuss knapp 115 Milliarden US-Dollar (rund 98 Mrd Euro).

An den Aktienmärkten in Japan und Australien überwog hingegen die Vorsicht angesichts der neuen Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump für Importe aus der EU. Der Leitindex Nikkei 225 sank um 0,3 Prozent auf 39.450 Punkte. In Sydney lag der S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) moderat im Minus bei 8.578 Zählern./bek/stw