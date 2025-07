ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabil nach Rücksetzer vom Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei schwachen Börsentagen hat sich der deutsche Leitindex DAX am Dienstag stabilisiert. Im frühen Xetra-Handel lag der Index mit 0,2 Prozent im Plus bei 24.200 Punkten. Die Unsicherheiten im Zollstreit zwischen den USA und der Eurozone hatten den Dax in den vergangenen drei Handelstagen knapp 400 Punkte oder 1,6 Prozent gekostet. Am Donnerstag hatte der Dax bei 24.639 Zählern ein Rekordhoch erreicht.

Im Zollstreit hatte die Europäische Union am Montag klargemacht, dass Gegenzölle vorbereitet werden für den Fall, dass die aktuell ab Anfang August im Raum stehenden US-Zölle tatsächlich umgesetzt werden. Gleichzeitig bemüht sich der zuständige EU-Kommissar Maros Sefcovic aber weiterhin um eine Verhandlungslösung.

Der MDAX der mittelgroßen Börsentitel stieg am Dienstag um 0,4 Prozent auf 31.340 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent aufwärts.

Am frühen Nachmittag könnten die Verbraucherpreise in den USA im Juni den Kursen Impulse geben. Sie dürften entscheidend sein für die Sitzung der US-Notenbank Fed Ende des Monats, schreibt die Landesbank Helaba. Eine zunehmende Inflation böte der Fed die Gelegenheit, Zinssenkungen hinauszuzögern. Das könnte sich negativ auf Aktien auswirken.

Henkel (Henkel vz)-Aktien legten um 0,6 Prozent zu. Die Investmentbank Barclays stufte die Papiere auf "Overweight" hoch. Anteile des Chip-Zulieferers Siltronic fielen dagegen um 2,9 Prozent, nachdem die Citigroup die Kaufempfehlung für die Aktien gestrichen hat.

Papiere der Chip-Branche wie Infineon, Aixtron (AIXTRON SE) und Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) stiegen um bis zu 2,3 Prozent. Dass der US-Techriese NVIDIA seine für China konzipierten KI-Chips wieder in der Volksrepublik verkaufen darf, sorgte am Markt für etwas Erleichterung.

Kontron (Kontron)-Aktien profitierten mit plus 6,6 Prozent von einem millionenschweren Dienstleistungsauftrag der französischen Bahn für den Technologiekonzern./bek/men