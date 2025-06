Aktien Asien: Überwiegend Gewinne - Hoffnung auf US-Handelsgespräche mit China

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in der Region Asien-Pazifik haben am Dienstag mehrheitlich zugelegt. Ein Preisanstieg bei Rohstoffen wie Gold und Rohöl begünstigte den Aufwärtstrend an den meisten Börsen. Positive Impulse lieferte zudem die Nachricht, dass die USA und China in Kürze auf höchster Ebene über den Handel sprechen dürften.

Nach Angaben des Weißen Hauses will US-Präsident Donald Trump wahrscheinlich noch diese Woche mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping telefonieren. Beide Länder hatten sich zuletzt gegenseitig beschuldigt, ein im Mai geschlossenes Handelsabkommen zu verletzen.

Chinesische Aktien in Hongkong profitierten von Hoffnungen auf weitere Konjunkturmaßnahmen Pekings und verzeichneten überdurchschnittliche Gewinne. Auslöser der Hoffnungen war die Nachricht, dass sich die Stimmung in kleinen und mittleren Industriebetrieben Chinas - gemessen an dem vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" erhobenen Einkaufsmanagerindex - im Mai überraschend eingetrübt hat.

Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen stieg zuletzt um 0,3 Prozent auf 3.851,59 Punkte. Der Hongkonger Hang Seng notierte kurz vor Handelsende 1,5 Prozent höher bei 23.496,33 Punkten.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem leichten Minus von 0,1 Prozent bei 37.446,81 Punkten. Der australische S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) gewann am Ende 0,6 Prozent auf 8.466,70 Zähler./edh/mis