DAX25.328 +0,2%Est506.160 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7800 +2,1%Nas22.878 -1,2%Bitcoin57.374 +0,3%Euro1,1813 +0,1%Öl71,15 +0,3%Gold5.181 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F freenet A0Z2ZZ Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 BASF BASF11 Microsoft 870747 Gerresheimer A0LD6E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero erreicht Profitabilitätsziel -- Block, Goldpreis im Fokus
Top News
Handle bei finanzen.net ZERO auch am Wochenende - jeden Samstag ab 14 Uhr Handle bei finanzen.net ZERO auch am Wochenende - jeden Samstag ab 14 Uhr
Sichere dir jetzt 3% Match auf deine Cash- oder Krypto-Einzahlung. Einfach, sicher, schnell und nur bei Kraken. Sichere dir jetzt 3% Match auf deine Cash- oder Krypto-Einzahlung. Einfach, sicher, schnell und nur bei Kraken.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Asien: Überwiegend Gewinne vor dem Wochenende

27.02.26 09:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
KOSPI
6.307,3 PKT 223,4 PKT 3,67%
Charts|News|Analysen

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Freitag uneinheitlich entwickelt. Dabei blieben die Veränderungen überschaubar. Sie folgten so der durchwachsenen Entwicklung des US-Marktes.

Wer­bung

Japanische Aktien verzeichneten leichte Gewinne. Der Leitindex Nikkei 225 schloss 0,16 Prozent höher mit 58.850,27 Punkten. Konjunkturdaten wirkten sich nur bedingt aus. Die Inflation im Großraum Tokio hat sich den dritten Monat in Folge abgeschwächt. Im Februar legten die Verbraucherpreise in der Hauptstadt ohne Frischwaren im Jahresvergleich um 1,8 Prozent zu. Seit November hat sich die Teuerung abgeschwächt. Die Inflationsrate ist damit unter die von der japanischen Notenbank angepeilten Zielmarke von zwei Prozent gefallen. Analysten hatten allerdings im Schnitt einen Rückgang auf 1,7 Prozent erwartet.

Der australische ASX (S&P ASX 200) legte ebenfalls leicht zu und schloss 0,25 Prozent höher auf 9.198,60 Punkte. Dagegen kam es in Südkorea nach dem jüngsten Rekordlauf zu Verlusten. Allein in diesem Monat war der Kospi um rund 20 Prozent gestiegen, seit Jahresbeginn sogar um knapp 50 Prozent.

Wechselhaft war dagegen die Entwicklung in China. Während der CSI-300-Index (CSI 300) der chinesischen Festlandbörsen um 0,34 Prozent auf 4.710,65 Zähler nachgab, gewann der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong zuletzt ein Prozent auf 26.652,33 Punkte.

Wer­bung

Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst beim Broker CMC Markets, verwies für Hongkong auf die Nachwirkungen der US-Zölle. "Im Schnitt werden chinesische Unternehmen nur noch mit einem Strafzoll von 15,6 Prozent belegt", so Lipkow. "Das hilft der exportlastigen Konjunktur im Reich der Mitte."/mf/jha/