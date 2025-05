Aktien Asien: Verluste - Zollurteile in den USA schüren Unsicherheit

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Freitag mehrheitlich nachgeben. Das juristische Tauziehen um die US-Zölle belastete. Auf Wochensicht lagen die Märkte der Region Asien-Pazifik unterdessen im Plus.

Am Markt herrschte Unsicherheit, wie es mit den US-Zöllen weitergeht. Am Mittwoch hatte ein Gericht für internationalen Handel fast alle von Trump unter Berufung auf ein Notstandsgesetz angeordneten Zölle für rechtswidrig erklärt. Die Regierung wandte sich umgehend an die nächsthöhere Instanz. Das zuständige Berufungsgericht hob die Anordnung der New Yorker Richter am Donnerstag vorerst wieder auf. Das Berufungsgericht will den Fall nun prüfen.

"Die fortlaufend wechselnden Urteile zur Rechtmäßigkeit schüren zusätzliche Unsicherheit an der Börse", merkte Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets dazu an.

Am japanischen Markt belasteten zudem die Verbraucherpreise für den Großraum Tokio. Die Kernrate war im Mai höher als erwartet ausgefallen, was den Druck auf die Notenbank für weitere Zinsanhebungen erhöht. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor 1,22 Prozent auf 37.965,10 Punkte.

Auch an den anderen Märkten ging es nach unten. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen sank um 0,25 Prozent auf 3.848,92 Punkte. Für den Hongkonger Hang Seng ging es kurz vor Handelsende um 1,54 Prozent auf 23.209,33 Punkte nach unten.

Der australische S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) entzog sich der Schwäche an den anderen Börsen und stieg um 0,3 Prozent auf 8.434,70 Punkte. Er hatte allerdings auch kaum an der Aufwärtsbewegung des Vortages teilgenommen./mf/jha/