Aktien Frankfurt Ausblick: Beruhigung um Fed-Chef treibt Dax an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die vorläufige Absage des US-Präsidenten Donald Trump an eine baldige Entlassung des US-Notenbankchefs Jerome Powell dürfte am Donnerstag für etwas Entspannung und steigende Kurse sorgen. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn am Mittwoch signalisierte der X-Dax (DAX) (DAX) für den deutschen Leitindex ein Plus von gut einem Prozent auf 24.268 Punkte. Der Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls fester erwartet.

"Nein, wir haben nichts vor", sagte Trump am Mittwoch auf die Frage, ob er Fed-Chef Powell entlassen wolle. Zuvor hatten Medien berichtet, Trump wolle Powell bald seines Amtes entheben. Allerdings ist Powell dem US-Präsidenten schon lange ein Dorn im Auge. Trump fordert immer wieder niedrige Leitzinsen, ohne dabei auf die Inflationsgefahren durch seine eigene Zollpolitik zu achten. Powell ist dagegen für eine umsichtige Geldpolitik .

Sollte Trump den Fed-Chef entlassen, wäre das ein "historisches Erdbeben", so Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management. Innes sprach von regelrechtem Theater, wobei die Aktienmärkte während der Aufführung des Stücks "Powell raus, Zinssenkungen rein" mit Panik geflirtet hätten. Letztlich habe einmal mehr nicht die Wahrheit, sondern die reine Möglichkeit kurzzeitig die Regie übernommen.

Gute Auftragszahlen des schweizerischen Industriekonzerns ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) könnten auch die Aktien von Siemens antreiben. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate legten

Siemens um gut zwei Prozent zu.

In der zweiten Reihe verloren die Papiere von Gerresheimer fast sieben Prozent. Der Hersteller von Spezialverpackungen beendete Gespräche mit Finanzinvestoren über ein Übernahmeangebot. Nach Einschätzung der Gesellschaft sei eine Fortführung der Gespräche nicht im besten Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre, hatte Gerresheimer am Vorabend mitgeteilt.

Zudem sind Aktien aus der Chip- und KI-Branche abermals einen Blick wert. Der Chipauftragsfertiger TSMC aus Taiwan übertraf im zweiten Quartal die Gewinnerwartungen./bek/mis