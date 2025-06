Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabil nach drei schwächeren Tagen

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach schwächeren Börsentagen hat sich der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch stabilisiert. Im frühen Handel lag der DAX mit 24.028 Zählern um 0,2 Prozent über dem Schlusskurs des Vortages.

Die Landesbank Helaba verweist auf das vorläufige Ergebnis der Handelsgespräche zwischen China und den USA. Das in London erzielte Rahmenabkommen müsse noch von den Staatschefs Donald Trump und Xi Jinping gebilligt werden. "Mit der EU lassen Ergebnisse der Gespräche aber auf sich warten. Das Wohl und Wehe am Aktienmarkt hängt wohl von den Ergebnissen dieser Verhandlungen ab", so die Analysten.

Der MDAX lag am Morgen mit 0,2 Prozent im Plus bei 30.599 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag ebenfalls leicht im Plus./bek/mis