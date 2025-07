Aktien Frankfurt Eröffnung: Leichte Verluste - Adidas und Symrise sacken ab

Wie du DAX Gewinne in den ersten 30 Minuten des Handelstages erzielst

Heute im Fokus

Rückgang des deutschen BIP im zweiten Quartal. Rio Tinto macht weniger Gewinn. KRONES hält an Ausblick für Gesamtjahr fest. Massiver Aktiensplit bei BYD in Shenzen soll Privatanleger anlocken. Symrise korrigiert Wachstumsprognose nach unten. AUTO1 erhöht nach starkem 2. Quartal Jahresziele. Novo Nordisk-Aktie nach dem Kursdebakel: So reagieren Analysten.