Aktien Frankfurt Schluss: Erholung dank Hoffnung auf Energiesicherheit

04.03.26 17:53 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat sich am Mittwoch etwas von den heftigen Kursverlusten der vergangenen zwei Tage erholt. Ihn stützten vage Hoffnungen auf eine militärische Sicherung der Straße von Hormus sowie Spekulationen über mögliche Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran - ein Bericht über mögliche geheime Kontakte zur Beendigung des Krieges wurde von Teheran inzwischen aber dementiert.

Zum Handelsende notierte der deutsche Leitindex 1,74 Prozent im Plus bei 24.205,36 Punkten. Damit schaffte er es zumindest wieder über die 200-Tage-Durchschnittslinie, die als wichtiger langfristiger Trendindikator gilt. Der MDAX der mittelgroßen Börsentitel erholte sich um 1,87 Prozent auf 30.357,28 Punkte.

Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 machte mit einem Plus von 1,7 Prozent etwas Boden gut. In London und Zürich ging es nicht ganz so deutlich bergauf. Die US-Börsen präsentierten sich zum europäischen Handelsschluss freundlich: Während der Leitindex Dow Jones Industrial 0,6 Prozent gewann, stieg der Tech-Index NASDAQ 100 sogar um 1,5 Prozent./gl/jha