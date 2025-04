Aktien Frankfurt Schluss: US-Börsen helfen Dax zurück über 22.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kursgewinne an den US-Börsen haben am Donnerstag auch dem deutschen Aktienmarkt weiteren Auftrieb beschert. Der Leitindex DAX drehte schon bald nach dem Handelsstart an der Wall Street ins Plus. In seiner letzten Börsenstunde des Tages übersprang er dann auch wieder die psychologisch wichtige Marke von 22.000 Punkten.

Zwar bleibt nach wie vor der Zollstreit im Fokus der Anleger, doch an diesem Tag fanden in den USA vor allem Quartalsbilanzen Beachtung. Dass sich hierzulande der Ifo-Geschäftsklimaindex trotz der Unsicherheit rund um die US-Zollpolitik überraschend verbessert hatte, half dem deutschen Aktienmarkt nur bedingt.

Der Dax gewann letztlich 0,47 Prozent auf 22.064,51 Punkte und schloss damit knapp unter seinem Tageshoch. Als nächstes Hindernis für weitere Gewinne lauert aber schon die 50-Tage-Linie, die charttechnisch interessierten Anlegern den mittelfristigen Trend signalisiert. Dieser gleitende Widerstand befindet sich derzeit etwas oberhalb von 22.200 Punkten.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen machte seine anfänglichen Verluste ebenfalls wett und legte um 0,88 Prozent auf 27.907,71 Zähler zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,32 Prozent auf 5.114,98 Zähler nach oben. Auch in der Schweiz gab es Gewinne. Der britische Markt schloss hingegen nahezu unverändert. In den USA gewann der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial zum Börsenschluss in Europa 0,6 Prozent. Die überwiegend mit Technologieaktien bestückten Nasdaq-Indizes legten sogar um fast 2 Prozent zu.