Aktien New York Ausblick: Anleger scheuen vor dem Wochenende das Risiko

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt zeichnen sich am Freitag moderate Verluste ab. Das Hin und Her im US-Zollstreit hat zwar einen großen Teil seines Schreckens verloren. Investoren reagieren längst nicht mehr panikartig auf jede Nachricht und rechnen eher mit Lösungen als mit dauerhaften Handelskriegen, dennoch sorgt das Thema weiter für Unsicherheit.

Wer­bung Wer­bung

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eineinhalb Stunden vor dem Handelsstart mit 42.165 Punkten rund 0,1 Prozent unter seinem Vortagesschluss. Der technologiewertelastige NASDAQ 100 dürfte ebenfalls 0,1 Prozent tiefer mit 21.343 Punkten in den Handel gehen. Auf Wochensicht zeichnen sich jeweils moderate Gewinne ab.

Die Lage an den Finanzmärkten sei nach den Gerichtsentscheidungen rund um die Zollpolitik der US-Regierung unübersichtlich, schreiben die Experten der Landesbank Helaba in einem Marktkommentar. "Ein Großteil der Zölle wurde für nichtig erklärt und blockiert, inzwischen hat ein Berufungsgericht die Maßnahmen aber wieder in Kraft gesetzt, vorläufig. Es bleibt spannend." Die Anleger an der Wall Street hatte das juristische Tauziehen aber bereits am Donnerstag unter dem Strich weitgehend kalt gelassen.

Rund eine Stunde vor dem Handelsstart richten sich die Blicke dann noch auf Daten zur US-Inflationsentwicklung. US-Notenbanker hatten erst jüngst Zinssenkungen nicht vor September signalisiert. Daher müsste es wohl schon deutliche Überraschungen bei den Daten geben, um für größere Kursausschläge zu sorgen.

Wer­bung Wer­bung

Um rund neun Prozent nach unten ging es vorbörslich für die Aktien des Pharmakonzerns Regeneron (Regeneron Pharmaceuticals). Studiendaten zu einem möglichen Medikament des US-Konzerns und des Partners Sanofi gegen die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) enttäuschten. Analysten rechnen nun zumindest mit einer Verzögerung einer Zulassung des Mittels. Sanofi gerieten in Paris deutlich unter Druck.

Gefragt waren hingegen die Aktien der Kosmetika-Kette Ulta Beauty, die vorbörslich um gut acht Prozent zulegten. Das Unternehmen überzeugte mit Quartalszahlen. Für die Analysten von JPMorgen "blüht die Anlagestory von Ulta Beauty weiter auf."/mis/jha/