Aktien New York Ausblick: Börsenkurse suchen Halt - Adobe-Aktie unter Druck

13.03.26 13:33 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften am letzten Handelstag der Woche nochmals eine Stabilisierung versuchen. Der Leitindex Dow Jones Industrial wurde rund eine Stunde vor der Startglocke vom Broker IG mit 0,3 Prozent im Plus berechnet bei 46.860 Zählern. Am Vortag war der Index wegen der fortdauernden Sperre der Straße von Hormus erneut unter Druck geraten. Auf Wochensicht hat der Dow 1,4 Prozent eingebüßt. Der technologielastige NASDAQ 100 wurde am Freitag 0,4 Prozent höher indiziert bei 24.630 Zählern.

Die iranischen Revolutionsgarden halten an ihrer Blockade der Straße von Hormus im Persischen Golf fest. Die Kommandozentrale der Garden erklärte laut der ihr nahe stehenden Nachrichtenagentur Fars, dass sie einer Anweisung des neuen Religionsführers Modschtaba Chamenei folge.

Die Ölpreise gaben am Freitag zwar etwas nach, halten sich aber hartnäckig auf hohem Niveau. Der Preis für ein Fass der US-Rohölsorte WTI lag mit knapp 94 US-Dollar noch immer um fast die Hälfte über dem Niveau von vor dem Angriff der USA und Israels auf den Iran.

Im vorbörslichen Handel büßten Adobe-Aktien acht Prozent ein, hier droht ein Tief seit 2019. Das baldige Ausscheiden des Chefs Shantanu Narayen hat am Markt Sorgen um einen möglichen Strategiewechsel des Software-Anbieters geschürt. Zudem enttäuschte Adobe im vergangenen Quartal mit dem Umsatz. Mehrere Banken senkten ihre Kursziele für die Aktien, die Barclays Bank stufte die Papiere von "Overweight" auf "Equal-weight" ab.

Papiere von Ulta Beauty sackten um 7,5 Prozent ab. Die auf Kosmetik spezialisierte Filialkette enttäuschte mit der Prognose für das Umsatzwachstum in diesem Jahr./bek/jha/