Aktien New York Ausblick: Erholung geht weiter - trotz möglichen Shutdowns

29.09.25 14:39 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften am Montag an ihre vor dem Wochenende begonnene Erholung anknüpfen. Eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,4 Prozent höher auf 46.430 Punkte. Den technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 sieht IG 0,6 Prozent im Plus bei 24.660 Punkten.

Damit würden die Aktienkurse zunächst einem schon am Mittwoch drohenden Arbeitsstillstand bei den amerikanischen Regierungsbehörden ("Shutdown") trotzen. Indes war am Sonntag bekannt geworden, dass es nun doch zu einem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Demokraten im Weißen Haus kommen soll. Mehrere US-Medien berichteten, dass an dem Gespräch am Montag auch führende Vertreter von Trumps Republikanischer Partei teilnehmen sollen.

Die Zeit drängt: Vor Mittwoch muss im Kongress eine Einigung zum Haushalt erzielt werden, damit frisches Geld fließen kann. Dafür sind Stimmen der Demokraten nötig. Vor Tagen hatte Trump noch ein Treffen mit der Oppositionspartei platzen lassen. Die Experten der US-Bank JPMorgan betonten in einer aktuellen Einschätzung, dass "Shutdowns" in der Vergangenheit keine dauerhafte Belastung für die Aktienkurse gewesen seien.

Vorbörslich heftige Kursausschläge zeigten am Montag einige Titel aus den hinteren Börsenreihen. Die Aktien von MoonLake Immunotherapeutics stürzten um 88 Prozent ab. Daten aus einer spätklinischen Studie zu einem Hautmedikament belegten Analysten zufolge keine Überlegenheit gegenüber einem der wichtigsten Medikamente des Konkurrenten UCB. Die Titel des belgischen Konkurrenten kletterten auf ein Rekordhoch.

Bei Merus konnten sich die Anleger über einen Kurssprung von 37 Prozent auf 94,35 US-Dollar freuen. Das dänische Biotech-Unternehmen Genmab (Genmab A-S) will den Entwickler von Krebstherapien für rund 8 Milliarden Dollar kaufen. Den Aktionären des an der US-Technologiebörse Nasdaq gelisteten niederländischen Unternehmens bietet Genmab 97 Dollar je Aktie. Merus hatte zuletzt eine Marktkapitalisierung von etwa 5,2 Milliarden Dollar.

Die Anteile des Computerspiele-Herstellers Electronic Arts setzten mit plus 5,5 Prozent auf knapp 204 Dollar ihre Rekordjagd fort. Bereits am Freitag hatte eine Kreise-Meldung über eine milliardenschwere Übernahmeofferte eines Konsortiums unter Führung des Finanzinvestors Silver Lake und des saudischen Staatsfonds Public Investment Fund den Aktienkurs auf eine Bestmarke getrieben.

Zuletzt hieß es, eine solche Transaktion, nach der das Unternehmen von der Börse genommen werden solle, könnte schon an diesem Montag offiziell werden. Als Kaufpreis wurden 210 Dollar je Aktie genannt./gl/zb

