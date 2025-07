Aktien New York Ausblick: Indizes dürften in Rekordhöhen bleiben

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einer bislang starken Woche zeigt der New Yorker Aktienmarkt auch am Freitag wohl keine nennenswerte Schwäche. Skeptische Töne vom Chipkonzern Intel trüben das Bild im Technologiesektor kaum. Die Hoffnung auf eine versöhnliche Zolleinigung zwischen den USA und der Europäischen Union stützt den Markt.

Den US-Leitindex Dow Jones Industrial taxierte der Broker IG anderthalb Stunden vor dem Börsenstart 0,12 Prozent höher auf 44.746 Punkte. Das Rekordhoch bleibt in Rechweite.

Beim technologielastigen NASDAQ 100 ging es bereits am Vortag so hoch wie nie zuvor und am Freitag könnte die Rekordserie weitergehen. So erwartet IG den Index mit plus 0,65 Prozent auf 23.370 Punkte.

Konjunkturseitig stehen vor dem Börsenbeginn die Auftragseingänge für langlebige Güter auf der Agenda. In der Berichtssaison tut sich am letzten Handelstag der Woche nicht viel. Im Fokus stehen die am Vorabend nach Börsenschluss vorgelegten Zahlen von Intel.

Der Umsatz des gebeutelten Chipkonzerns Intel stagnierte im Jahresvergleich, unterm Strich gab es einen Verlust von 2,9 Milliarden Dollar nach roten Zahlen von 1,6 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Der Konzern räumte ein, dass er die Entwicklung seiner modernen Prozessor-Technologie 14A fallenlassen könnte, wenn sich dafür nicht genug Kunden finden. Hinter der Kehrtwende stehen also Fragezeichen. Intel strich zudem einige Projekte für Fertigungsstätten, so in Magdeburg. Die Intel-Papiere büßten im vorbörslichen Handel mehr als 7 Prozent ein./ajx/mis