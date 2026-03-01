DAX23.655 -1,3%Est505.782 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1900 -1,0%Nas22.826 +0,6%Bitcoin60.403 +0,3%Euro1,1587 -0,2%Öl89,97 -1,6%Gold5.178 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Beiersdorf 520000 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 NVIDIA 918422 SAP 716460 Bayer BAY001 TUI TUAG50 adidas A1EWWW Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Wall Street uneins -- Deutschland gibt Ölreserven frei -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: Brenntag präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Brenntag präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Lufthansa-Aktie schwächelt: Pilotengewerkschaft VC ruft zu baldigem zweitägigen Streik auf Lufthansa-Aktie schwächelt: Pilotengewerkschaft VC ruft zu baldigem zweitägigen Streik auf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

Aktien New York Ausblick: Stagnation setzt sich fort

11.03.26 13:34 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Auch am Mittwoch dürfte sich an den US-Börsen zum Handelsbeginn nicht viel tun. Nachdem der Leitindex Dow Jones Industrial am Vortag auf der Stelle getreten war, wird er vom Broker IG rund eine Stunde vor Handelsbeginn 0,1 Prozent niedriger berechnet bei 47.640 Zählern. Der technologielastige NASDAQ 100 lag ebenfalls mit 0,1 Prozent leicht im Minus bei 24.925 Zählern.

Wer­bung

Im Fokus steht unverändert die faktisch gesperrte Straße von Hormus. Irans Militärführung hat jedes Schiff und jede Ölladung für die USA, Israel und ihre Partner in der für den weltweiten Handel wichtigen Meerenge als legitimes Ziel von Angriffen bezeichnet. Die Sperrung hält die Preise von Energieträgern wie Rohöl und Flüssiggas auf hohem Niveau. Das droht die Inflation anzuheizen und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum zu bremsen. Aktien sind angesichts dieses Szenarios Experten zufolge mit hohen Risiken verbunden.

Im vorbörslichen Handel schnellten die Aktien von Oracle um 10 Prozent nach oben. Der Tech-Konzern kann hohe Investitionen in KI-Infrastruktur entgegen den Zweifeln an der Börse in Umsatzwachstum ummünzen. So stiegen die Erlöse aus dem Cloud-Geschäft im dritten Geschäftsquartal im Jahresvergleich um 44 Prozent auf fast neun Milliarden Dollar (7,7 Mrd Euro).

Papiere von Nike verteuerten sich um 2,3 Prozent. Die Barclays Bank riet zum Kauf der Aktien. Sie lobte die jüngsten operativen Erfolge und das disziplinierte Management der Amerikaner.

Wer­bung

Freude kam bei den Aktionären des Uniformverleihers Unifirst auf. Der Bekleidungshersteller Cintas übernimmt Unifirst und zahlt 310 US-Dollar je Unifirst-Aktie. Deren Kurs schnellte vorbörslich um 7,4 Prozent auf 277 Dollar nach oben./bek/stk