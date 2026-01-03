Aktien New York: Dow auf Talfahrt - Negative Wochen- und Monatsbilanz

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienmärkte haben am Freitag den Rückwärtsgang eingelegt. Negative Impulse lieferten die heimischen Erzeugerpreise, die deutlicher als erwartet zulegten und der Notenbank Fed damit Argumente gegen Zinssenkungen lieferten.

Der Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel um 1,6 Prozent auf 48.717 Punkte. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochenverlust von rund 1,8 Prozent an. Auch die Monatsbilanz wäre mit minus 0,4 Prozent negativ. Der marktbreite S&P 500 büßte am Freitag 0,9 Prozent auf 6.844 Zähler ein.

Für den NASDAQ 100 ging es um 0,8 Prozent auf 24.843 Punkte abwärts. Er hatte am Donnerstag deutlich unter den negativ aufgenommenen Geschäftszahlen des KI-Chip-Riesen NVIDIA gelitten. Für die Woche und den Monat Februar drohen dem technologielastigen Index Abschläge von 0,7 beziehungsweise 2,8 Prozent./edh/he