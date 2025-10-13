DAX24.347 +0,4%Est505.556 +0,5%MSCI World4.271 +0,8%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Nas22.541 +1,5%Bitcoin98.629 -0,7%Euro1,1565 -0,4%Öl63,65 +2,5%Gold4.099 +2,0%
Aktien New York: Kurse erholt - Mögliche Entspannung im Zollstreit mit China

13.10.25 15:52 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.549,4 PKT 344,9 PKT 1,55%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Entspannungssignale im jüngst wieder aufgeflammten Zollstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China haben den US-Aktienmarkt am Montag wieder in die Gewinnspur geholfen. Wenige Minuten nach Handelsbeginn legte der Leitindex Dow Jones Industrial um 1,03 Prozent auf 45.950 Punkte zu. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 stieg um 1,59 Prozent auf 24.606 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,23 Prozent auf 6.633 Punkte.

Nach den Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen China am Freitag hatte der Dow knapp zwei Prozent eingebüßt und damit den größten Tagesverlust seit Anfang August verzeichnet. Für den Nasdaq 100 war es gar um dreieinhalb Prozent nach unten gegangen. Trump hatte als Reaktion auf Chinas umfangreiche Exportbeschränkungen für Seltene Erden mit einer massiven Erhöhung der Zölle auf chinesische Produkte gedroht.

Mittlerweile scheinen sich die Wogen wieder etwas zu glätten. Trump schlug versöhnlichere Töne an. Auf der Plattform Truth Social schrieb der Republikaner am Wochenende: "Machen Sie sich keine Sorgen um China, alles wird gut! Der hochgeschätzte Präsident Xi hatte nur einen schlechten Moment. Er will keine Depression für sein Land, und ich auch nicht. Die USA wollen China helfen, nicht schaden!!!"/ajx/he

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

