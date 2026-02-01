DAX24.902 -0,3%Est506.041 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5300 -2,7%Nas23.023 -0,3%Bitcoin56.087 -3,1%Euro1,1853 -0,4%Öl69,85 +1,1%Gold5.057 +0,6%
Aktien New York: Moderate Gewinne nach soliden Arbeitsmarktdaten

11.02.26 16:02 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Solide Zahlen vom US-Arbeitsmarkt haben am Mittwoch für verhaltenen Optimismus an den New Yorker Börsen gesorgt. Die Beschäftigtenzahl stieg in den Vereinigten Staaten im Januar deutlich stärker als erwartet. Allerdings wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten deutlich nach unten revidiert.

Der Dow Jones Industrial gewann im frühen Handel 0,35 Prozent auf 50.365 Punkte. Der Leitindex hatte am Vortag seinen Rekord auf über 50.500 Zähler weiter nach oben geschraubt, die Gewinne aber nicht halten können.

Der von Tech-Schwergewichten dominierte NASDAQ 100 legte am Mittwoch um 0,63 Prozent auf 25.285 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 zog um 0,44 Prozent auf 6.973 Zähler an.

Ob die Wahrscheinlichkeit für weitere Zinssenkungen in den USA nach den Jobdaten nun sinkt, darüber sind sich Marktbeobachter nicht ganz einig. Die deutlich nach unten revidierte Zahl der beiden Vormonate zeige, dass - außerhalb des Freizeit- und privaten Gesundheits- sowie Staatssektors - die Wirtschaft eigentlich beständig Jobs verloren habe, kommentierten die Ökonomen der niederländischen ING Bank. Dies lege nahe, dass die Fed in diesem Jahr womöglich sogar noch mehr als zwei von der ING derzeit prognostizierte Zinssenkungen vornehmen könnte./ajx/he