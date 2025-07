Aktien New York: Moderate Gewinne nach Trumps neuen Zoll-Ankündigungen

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX) - Neue Zoll-Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump haben die New Yorker Börsen am Montag nur wenig gebremst. Nach einem verhaltenen Start erzielten die wichtigsten Indizes zuletzt moderate Gewinne.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,12 Prozent auf 44.425,06 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,13 Prozent auf 6.268,15 Punkte hoch. Er hatte erst am vergangenen Donnerstag einen Rekord erreicht - einen Tag nach dem technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100, der am Montag um 0,36 Prozent auf 22.861,51 Punkte zulegte.

Trump will Einfuhren aus der EU ab dem 1. August mit einem Zoll von 30 Prozent belasten. Eigentlich war nach wochenlangen Verhandlungen eine baldige Vereinbarung zur Entschärfung des Handelskonflikts erwartet worden. Die EU will trotz der erneuten Eskalation durch Trump bis Anfang August keine Gegenzölle in Kraft setzen, bereitet diese aber vor, falls es zu keiner Einigung kommt.

Der Markt werde Trumps Ankündigung wohl als Verhandlungstaktik betrachten und davon ausgehen, dass solche Zinssätze unwahrscheinlich seien, kommentierte Jim Reid von Deutsche Bank Research. Die EU habe zurückhaltend reagiert und hoffe offenbar, dass am Ende die Diplomatie siege. Irgendwann könnte der US-Präsident allerdings nicht bluffen, sondern es darauf ankommen lassen, warnte Reid. Denn er stehe nun angesichts der hohen Aktienkurse sowie der relativ stabilen Anleihemärkte unter weniger Druck, nachzugeben.

Die große Frage für die Märkte in den kommenden Wochen sei, ob die anstehenden, solide erwarteten Unternehmensgewinne die Zollproblematik kompensieren könnten, ergänzte Glen Smith, zuständig für das Investmentgeschäft bei GDS Wealth Management. Am Dienstag läuten die Banken JPMorgan (JPMorgan ChaseCo), Wells Fargo (Wells FargoCo) und Citigroup die Quartalsberichtssaison in den Vereinigten Staaten ein.

Die anhaltende Rekordjagd von Kryptowährungen zeigte, dass die Anleger weiterhin das Risiko nicht scheuen. Der Bitcoin kletterte in der Spitze bis über 123.000 US-Dollar, was auch die Aktien von Krypto-Anbietern und -Dienstleistern nach oben zog. Coinbase stiegen um 1,8 Prozent und Strategy (Strategy (ex MicroStrategy)) um 2,6 Prozent. Beide Aktien zeigten sich vom nach dem Rekord des Bitcoin einsetzenden Sinkflug der Kryptowährung unbeeindruckt. Diese hatte ihn bis fast unter 119.000 Dollar gedrückt.

Bei Fastenal konnten sich die Anleger nach Zahlen über ein Kursplus von 3,1 Prozent und einen der vorderen Plätze im Nasdaq 100 freuen. Damit erreichten die Aktie zudem ein Rekordhoch. Der Hersteller von Industrie- und Baubedarf übertraf mit seinem Quartalsgewinn je Aktie die Konsensschätzung ein wenig.

Nach einem vorläufigen Bericht zum Absturz einer Boeing-Maschine vor einem Monat in Indien zogen die Aktien des Flugzeugbauers an der Dow-Spitze um 1,3 Prozent an. Für die Titel des Triebwerkszulieferers GE Aerospace (GE Aerospace (ex General Electric)) ging es um 2 Prozent hoch. Aus dem Bericht der indischen Behörde zur Flugunfall-Untersuchung geht hervor, dass der Absturz mit 260 Toten möglicherweise auf eine unterbrochene Treibstoffzufuhr zurückzuführen ist. Die Regler für die Kraftstoffzufuhr der beiden Triebwerke seien unmittelbar nach dem Start fast gleichzeitig auf die Position "abgeschaltet" gesprungen, heißt es.

Luftfahrtexperte Graham Braithwaite von der Cranfield University sagte der BBC, solche Treibstoff-Regler könnten nicht leicht abgeschaltet werden. Es handle sich um "wirklich wichtige Schalter", die davor geschützt seien, dass jemand sie versehentlich berühre. Die Vereinigung Cockpit, der Berufsverband des Cockpitpersonals in Deutschland, warnte dagegen vor vorschnellen Bewertungen. Aus Sicht der Vereinigung lässt der bisher vorgelegte Bericht "keinen eindeutigen Schluss auf eine absichtliche Handlung zu", heißt es in einer Mitteilung. "Wichtige technische und systemische Aspekte sind nach wie vor ungeklärt."/gl/he