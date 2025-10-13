DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.286 +1,1%Top 10 Crypto15,95 +4,1%Nas22.695 +2,2%Bitcoin100.150 +0,9%Euro1,1570 -0,4%Öl63,54 +2,3%Gold4.110 +2,3%
Aktien New York Schluss: Erholt - Entspannungssignale im Zollstreit

13.10.25 22:14 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.694,6 PKT 490,2 PKT 2,21%
NEW YORK (dpa-AFX) - Entspannungssignale im jüngst wieder aufgeflammten Zollstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China haben den US-Aktienmarkt am Montag wieder in die Gewinnspur geholfen. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte zum Handelsende um 1,29 Prozent auf 46.067,58 Zähler zu. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 stieg um 2,18 Prozent auf 24.750,25 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,56 Prozent auf 6.654,72 Punkte.

Nach den Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen China am Freitag hatte der Dow knapp 2 Prozent eingebüßt und damit den größten Tagesverlust seit Anfang August verzeichnet. Für den Nasdaq 100 war es gar um dreieinhalb Prozent nach unten gegangen. Trump hatte als Reaktion auf Chinas umfangreiche Exportbeschränkungen für Seltene Erden mit einer massiven Erhöhung der Zölle auf chinesische Produkte gedroht. Mittlerweile scheinen sich die Wogen wieder etwas zu glätten. Trump schlug versöhnlichere Töne an./ajx/he

