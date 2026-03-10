DAX23.409 -0,8%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 +2,5%Nas22.696 +1,4%Bitcoin59.247 +3,4%Euro1,1637 +0,9%Öl89,98 -3,6%Gold5.137 +0,6%
Aktien New York Schluss: Gewinne - Vage Hoffnung auf Ende des Iran-Krieges

09.03.26 21:28 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Leise Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Krieges haben am Montag für einen Stimmungsumschwung an den US-Börsen gesorgt. Die wichtigsten Indizes drehten teils deutlich ins Plus, nachdem zuversichtlich klingende Aussagen des US-Präsidenten veröffentlicht worden waren. Eine Reporterin des US-Senders "CBS News" hatte auf der Plattform X nach einem Interview mit Donald Trump geschrieben, dass dieser ein baldiges Ende des Krieges gegen den Iran für möglich halte.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte am Ende um 0,50 Prozent auf 47.740,80 Punkte zu. Im frühen Handel war das Börsenbarometer noch auf den tiefsten Stand seit Ende November abgesackt.

Der marktbreite S&P 500 stieg letztlich um 0,83 Prozent auf 6.795,99 Zähler. Für den technologielastigen und schwankungsanfälligen NASDAQ 100 ging es um 1,32 Prozent auf 24.967,25 Punkte nach oben./la/mis