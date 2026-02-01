Aktien New York Schluss: KI-Sorgen ziehen die Kurse runter

NEW YORK (dpa-AFX) - Erneute Zweifel an den hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) haben am Donnerstag die Kurse an den New Yorker Börsen nach unten gezogen. Anleger sind unsicher, ob die großen Tech-Firmen so viel verdienen werden, um die hohen Ausgaben zu rechtfertigen. Die Sorgen um KI und ihre negativen Folgen dehnen sich inzwischen auf immer mehr Branchen aus und sind längst nicht mehr nur ein Problem des Techsektors.

Insgesamt herrschte am Donnerstag Nervosität am Markt. Bei Edelmetallen rutschten die Preise für Gold und Silber stark ab. Hier verkauften Investoren, um Verluste am Aktienmarkt abzufedern. Auch aus dem Ölmarkt und dem Bitcoin zogen sich Anleger zurück.

Der von Tech-Schwergewichten geprägte NASDAQ 100 verlor zum Börsenende 2,04 Prozent auf 24.687,61 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,57 Prozent auf 6.832,76 Zähler abwärts. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 1,34 Prozent auf 49.451,98 Zähler./ajx/he