DAX24.853 ±-0,0%Est506.011 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3300 -2,5%Nas22.597 -2,0%Bitcoin55.136 -2,2%Euro1,1871 -0,1%Öl67,60 -2,9%Gold4.922 -3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Gerresheimer A0LD6E Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen rot -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Birkenstock, Micron, Palantir, Fastly im Fokus
Top News
Coinbase-Aktie dennoch fester: Gewinneinbruch - Umsatz bleibt unter Erwartungen Coinbase-Aktie dennoch fester: Gewinneinbruch - Umsatz bleibt unter Erwartungen
Analysten: Gold und Silber werden immer mehr zu einem Spekulationsobjekt Analysten: Gold und Silber werden immer mehr zu einem Spekulationsobjekt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren

Aktien New York Schluss: KI-Sorgen ziehen die Kurse runter

12.02.26 22:17 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Erneute Zweifel an den hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) haben am Donnerstag die Kurse an den New Yorker Börsen nach unten gezogen. Anleger sind unsicher, ob die großen Tech-Firmen so viel verdienen werden, um die hohen Ausgaben zu rechtfertigen. Die Sorgen um KI und ihre negativen Folgen dehnen sich inzwischen auf immer mehr Branchen aus und sind längst nicht mehr nur ein Problem des Techsektors.

Wer­bung

Insgesamt herrschte am Donnerstag Nervosität am Markt. Bei Edelmetallen rutschten die Preise für Gold und Silber stark ab. Hier verkauften Investoren, um Verluste am Aktienmarkt abzufedern. Auch aus dem Ölmarkt und dem Bitcoin zogen sich Anleger zurück.

Der von Tech-Schwergewichten geprägte NASDAQ 100 verlor zum Börsenende 2,04 Prozent auf 24.687,61 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,57 Prozent auf 6.832,76 Zähler abwärts. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 1,34 Prozent auf 49.451,98 Zähler./ajx/he